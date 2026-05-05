Manisa-Kaza yapan iki araç savrulup, park halindeki iki otomobile çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kaza yapan 2 otomobil, savrularak park halindeki iki araca çarptı, 2 sürücüsü yaralandı. Öte yandan, kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Çamlıca Yolu ile Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Çarpışan iki otomobil savrulup, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, araçların çarpışması ve çevredekilerin koşarak olay yerine yönelmeleri yer alıyor.

Haber : Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı