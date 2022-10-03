Manisa haberleri | Manisa'da kaçak alkol ele geçirildi
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Manisa gündem haberi | Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ç'nin evinde kaçak alkol ürettiği bilgisini aldı.
Ev ve eklentisinde arama yapan ekipler, 19 litre sahte rakı, 100 litre şarap ve damıtma cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ç'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel