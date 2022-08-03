Manisa haberi... Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberi... Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa haberi... Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Gelen Manisa haberine göre Salihli'de durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

 - Güncelleme:

Salihli'de durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 48,96 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Hisarcık Salihli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title