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Manisa haberi | Manisa'da tarıma uygun hale getirilen arazide yetiştirilen mısır hasat edildi

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Manisa haberi | Manisa'da tarıma uygun hale getirilen arazide yetiştirilen mısır hasat edildi

Manisa haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarıma elverişli hale getirilen arazide yetiştirilen mısırın hasadı yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarıma elverişli hale getirilen arazide yetiştirilen mısırın hasadı yapıldı.

Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki hasat programına katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, atıl durumdaki belediye arazisinde temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

Üreticileri desteklemek istediklerini söyleyen Çelik, temizlik çalışmalarının ardından bölgede mısır üretimi başlattıklarını aktardı.

Çelik, büyükbaş hayvan besiciliği yapanlar için projenin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Silajlık mısırlar özel bir makine ile paketlenerek hayvan üreticilerimize dağıtılmak üzere hazır hale getiriliyor. Tüm bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından nasip olursa ilçemizde 1 ila 30 büyükbaş hayvanı bulunan besici hemşerilerimize silajlık mısır paketlerini ücretsiz olarak vereceğiz." dedi.

Ömer Faruk Çelik, hasat sonucu 300 adet silajlık yem paketi hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Ömer Faruk Çelik Sancaklıbozköy Manisa Güncel Haberler

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