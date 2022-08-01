Manisa gündem haberi | Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı - Haberler

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Manisa gündem haberi | Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı

Manisa gündem haberi | Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı

Edinilen Manisa haberine göre Manisa'da 5 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan Beydere Barajı'nda sulama sistemine test amaçlı su verilmeye başlandı.

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Manisa'da 5 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan Beydere Barajı'nda sulama sistemine test amaçlı su verilmeye başlandı.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı açıklamada barajın 1 milyon 300 bin metreküp su tutacağına dikkati çekerek, "Baraj sayesinde 5 bin 200 dekar arazi modern sulama ile tanışacak. Hem bölgedeki sulama maliyetleri azalacak hem de ürün çeşitliliği artacak. Bölge üreticisi yılda 15 milyon 600 bin lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

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