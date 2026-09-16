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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

İl merkezi, Akhisar ve Soma ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1989 sentetik ecza hapı, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız silah ve 28 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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