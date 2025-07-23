Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan baskında, uyuşturucu madde ve kenevir bitkileri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılçukur Mahallesi'nde H.D'nin (31) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 187 gram esrar, 205 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel