Manisa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eğimli arazide devrilen traktördeki sürücü Mustafa Akdağ (56) yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Yeniköy Mahallesi'nde Mustafa Akdağ (56), 66 HD 380 plakalı traktörüyle tarlasında çalışma yaptığı sırada eğimli arazide traktör devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akdağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel