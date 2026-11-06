Manisa'da polis operasyonunda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi olan hükümlü yakalandı

Manisa'da polis operasyonunda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir polisi, Manisa'da saklandığı belirlenen firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü A.P'nin (39) Manisa'da saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı.
Tutuklu organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı ile bağlantılı olduğu belirtilen A.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.