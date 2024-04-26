Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sepetli motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Özdemir (62) idaresindeki 45 LH 963 plakalı sepetli motosiklet, Çakaldoğanlar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.