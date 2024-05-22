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Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, Beyoba ve Sazoba mahallelerindeki kırsal alanlarda kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 beyaz taş ile 2 çömlek, 2 dedektör, 2 kürek, 2 çapa ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler E.D. (38), S.C. (47) ve S.K. (52) hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Beyoba ve Sazoba mahallelerindeki kırsal alanlarda kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 beyaz taş ile 2 çömlek, 2 dedektör, 2 kürek, 2 çapa ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler E.D. (38), S.C. (47) ve S.K. (52) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Akhisar Beyoba Manisa Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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