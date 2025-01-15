Manisa'da Evde Yangın: Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 71 yaşındaki Ayşe Aldemir hastaneye kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Dindarlı Mahallesi'nde Ayşe Aldemir'in (71) yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Aldemir, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.