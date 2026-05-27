Manisa'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan kavgada bıçaklanan Okan Çetin hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evde kavga ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Okan Çetin (50), kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Çetin'in arkadaşları oldukları ve alkol aldıkları ileri sürülen evdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
