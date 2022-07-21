Manisa'da 85 hektar orman, 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangına 2 gözaltı (2) 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Manisa'nın Gördes ilçesinde, 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangında gözaltına alınan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44), sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Manisa'nın Gördes ilçesinde, 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangında gözaltına alınan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44), sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, pişman olduklarını ve yangın süresince yangını söndürmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi. Ersan ERDOĞAN/MANİSA, Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel İdris Çetin Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da 85 hektar orman, 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangına 2 gözaltı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.