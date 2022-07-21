Manisa'da 85 hektar orman, 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangına 2 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Manisa'nın Gördes ilçesinde, 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangında gözaltına alınan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44), sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Manisa'nın Gördes ilçesinde, 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangında gözaltına alınan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44), sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, pişman olduklarını ve yangın süresince yangını söndürmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel