Manisa Büyükşehir, Biyoteknik Mücadele Projesi'ni Ahmetli'de Başlattı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçede yapılan toplantıda, üreticilere projenin detayları ve sağlayacağı faydalar hakkında bilgiler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Bağda Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Projesi' çalışmaları kapsamında, Ahmetli ilçesi Yaraşlı Mahallesi'ndeki üreticilerle toplantı gerçekleştirdi. Toplu halde bir bölgede bulunan ve 45 üreticiye ait olan 1.000 dekarlık alanda yapılması planlanan Biyoteknik Mücadele Projesi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıya; Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Şadan Aslay, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ile muhtarlar, firma temsilcileri, konu uzmanı teknik personeller ve projede yer alan üreticiler katıldı.

Üretici Bilgilendirildi

Toplantıda verilen bilgilerde, biyoteknik mücadelede feromon denilen ve karşı cinsin kokusunu yayan düzeneklerle böceğin erkek veya dişisinin bir yere çekilerek imhasının sağlandığı ve böceğin üremesinin kontrol altına alındığı aktarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi finansmanıyla yürütülecek proje ile bağda yapılan ilaçlama sayısının azaltılması, üreticilerin bağ hastalık ve zararlıları ile mücadelede aynı aktif maddeleri kullanması sağlanarak, çoklu pestisit kalıntısının önlenmesi, bağ konusunda bilgi birikiminin artırılması, daha sağlıklı ve kaliteli, kuru ve sofralık üzüm ile asma yaprağı üretimi sağlanması da projenin amaçları olarak sıralandı. Toplantıda, feromonların bağlara nasıl asılacağı, kontrollerin nasıl yapılacağı, çoklu pestisit sorunu için neler yapılabileceği ve projeyle sağlanacak faydalar konularında üreticilere bilgiler verildi.

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