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Manila'da Çin Bahar Bayramı kutlamaları başladı

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Filipinler'in Manila kenti, Çin Mahallesi'ndeki sembolik bereket ağacının ışıklandırılmasıyla herkesi Çin Bahar Bayramı kutlamalarını başlatmaya davet etti. Ağacın ışıklandırılması, kentte şenlikli bir tatil havası yarattı.

MANİLA, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in Manila kenti, Çin Mahallesi'ndeki sembolik bereket ağacının ışıklandırılmasıyla herkesi Çin Bahar Bayramı kutlamalarını başlatmaya davet etti. Ağacın ışıklandırılması, kentte şenlikli bir tatil havası yarattı.

Altın renkli ağaç, kızıl fenerler gibi çeşitli Bahar Bayramı unsurlarıyla süslendi. Çin kültüründe altın sarısı ve kırmızı renkler, yeni yıl için herkese iyi şans ve bereket mesajı iletmek için kullanılıyor.

10 Şubat'a denk gelen ve Ejderha Yılı'nı başlatacak olan BaharBayramı, 2024'ten itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Konferans ve Toplantılar Takvimi'nde resmi olarak BM Değişken Tatili diye listelendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bahar Bayramı Filipinler Tatil Festival Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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