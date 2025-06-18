Manavgat'ta Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Mustafa Sümer (22) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç yangın çıkardı ve kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Mustafa Sümer (22) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aracın dışına savrulan Sümer'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çarpma nedeniyle kopan elektrik tellerinin araçta çıkardığı yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Sümer'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.