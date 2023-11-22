Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Projeleri İnceledi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Örnek ile Aşağı Hisar Mahallelerini birbirine bağlayan Manavgat'ın 4'üncü taşıt köprüsü ve kentin en büyük pazar yerlerinden olan Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı projelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Başkan Şükrü Sözen'in proje ziyaretlerine belediye başkan yardımcıları ve belediyenin teknik ekipleri de katıldı.

Manavgat'ın kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan ve Örnek ile Aşağı Hisar Mahallelerini birbirine bağlayan 4. Taşıt köprüsünde ana gövdenin birleştirilmesinin ardından köprünün alt geçit kısmına beton döküldü. Ayrıca köprünün araç zemin kısmının sağlam olması amacıyla çift sıralı demir donatlar ve saclar da döşendi. Başkan Sözen, taşıt köprüsü alanındaki incelemelerinin ardından Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda yapılan modern kapalı pazar yeri projesini de ziyaret etti. Üstü kapatılarak yenilenen Cumartesi Pazarı, Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 bin 500 m2'lik alanda tasarlandı. Belediye ekipleri, esnaf ve vatandaşların pazar yerini daha işlevsel kullanabilmesi amacıyla idari bina, zabıta ofisi, mescid ve WC'leri de projeye dahil etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kenti ileri taşıyacak olan projelerin en yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ımızın 4. Taşıt köprüsü çalışmalarında artık sona gelindi. Kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan köprümüz çok yakında hizmete girecek. Üstü kapanan Cumartesi Pazarı'nda ise, esnafımız ve vatandaşlarımız yazın sıcak, kışın yağmur görmeyecek. Hizmetlerimizi ve projelerimizi kentimizin geleceğine yönelik kurguluyoruz. Her iki projemizde en yakın zamanda halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA