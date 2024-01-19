Maltepe'de Karne Dağıtım Töreninde Şehit Çocuklarına Hediyeler Verildi

Maltepe'de karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Bahri Tiryaki, şehit çocuklarına hediyeler verdi.

Aydınevler Mahallesi'ndeki özel bir okulda, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yarıyıl tatili nedeniyle düzenlenen törene Kaymakam Tiryaki ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu da katıldı.

Tiryaki, okulda eğitim gören ve 2015'te şehit düşen polis memuru Yaşar Doğançay'ın çocuğu Ahmet Faruk Doğançay ile 2012'de Bingöl'de şehit olan er İdris Karakaşoğlu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu'na karnelerinin yanı sıra hediyeler de verdi.

Tiryaki, öğrencilere tatil yapmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.