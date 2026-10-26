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Maltepe'de yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Maltepe'de yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Maltepe'de yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Maltepe Gülsuyu'ndaki gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Gülsuyu Fatma Çelebioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından çocuk Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi, arkadaşları tabutunun başında gözyaşı döktü.

MALTEPE'de gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karaduman'ı son yolculuğuna takım ve okul arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir gecekonduda çıkan yangında yaşamını yitiren Halil İbrahim Karaduman için cenaze töreni düzenlendi. Gülsuyu Fatma Çelebioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Karaduman'ın komşuları, kaleci olarak oynadığı Gülsuyu Spor Klübü'nden takım arkadaşları, aile yakınları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARKADAŞLARI TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Okul ve takım arkadaşları Karaduman'ın tabutunun başında bekleyerek gözyaşı döktü. Karaduman'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namaznın ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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