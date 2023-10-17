İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu üzerinde trafik akışının tehlikeye düşürülmesine sebep olan 8 sürücüyü tespit etti. Sürücülere 10 bin 464 lira para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Maltepe'de trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 10 bin 464 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı kişilerin D-100 kara yolu üzerinde trafik akışının tehlikeye düşürülmesine ve duraklamasına sebebiyet verdiklerine ilişkin sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kimlikleri belirlenen araç sürücüleri B.Ö, E.Y, A.K, H.S, M.Y, Ö.D, U.C.G. ile B.O. yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek", "trafik güvenliği ile alakalı diğer yasaklara uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 464 lira para cezası uygulandı.

Sürücüler hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.