Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Maltepe'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Maltepe'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Engin Urkan hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MALTEPE'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Engin Urkan(47) hayatını kaybetti.

Olay saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan B.R.S.(21) idaresindeki 34 VDT 48 plakalı otomobil ile Engin Urkan idaresindeki 34 GV 1510 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Engin Urkan yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Engin Urkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Urkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morhguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.R.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.