İstanbul'da hastane otoparkında drift atan sürücüye para cezası kesildi

Maltepe'de bir hastane otoparkında drift atan sürücüye 48 bin 378 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.S.M'yi (20) yakaladı.

Sürücüye, "drift atmak", "taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ile "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.