Haberler

İstanbul'da hastane otoparkında drift atan sürücüye para cezası kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe'de hastane otoparkında drift atan 20 yaşındaki sürücü M.S.M'ye 48 bin 378 lira para cezası kesildi. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve saygısızca araç kullanmaktan adliyeye sevk edilecek.

Maltepe'de bir hastane otoparkında drift atan sürücüye 48 bin 378 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.S.M'yi (20) yakaladı.

Sürücüye, "drift atmak", "taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ile "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık

ABD-Venezuela geriliminde tarafını seçti
Terör örgütünün saldırıları sonrası Suriyeliler sokağa çıktı

Terör örgütünün saldırıları sonrası Suriyeliler sokağa çıktı
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık

ABD-Venezuela geriliminde tarafını seçti
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
title