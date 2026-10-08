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Maltepe'de çöken binada 2 ölü, 10 yaralı; 3 kişi için kontrollü yıkım başlatıldı

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Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Enkazda bulunduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için kontrollü yıkım başlatıldı; binanın demir ve kolonlarından incelenmek üzere örnek alındı.

Maltepe'de, kısmi çökme sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı binanın enkazında bulunduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için kontrollü yıkıma başlandı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu enkazda kalan 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralı kurtarıldığı binada çalışmalar sürüyor.

Kısmen çöken binanın enkazında bulunduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla ekiplerce kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

Bu sırada arama kurtarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu bölgedeki herkes güvenlik amacıyla alandan uzaklaştırıldı.

Ekipler, binanın üst katlarından başlayarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım yapıyor.

Yıkım çalışmaları ekskavatör, dozer ve yıkım makası kullanılarak yürütülüyor.

Öte yandan, incelenmek üzere binanın demirlerinden ve kolonlarından örnek alındı.

Kaynak: AA
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