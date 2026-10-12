Haberler

Maltepe'de çöken bina için kentsel dönüşüm ofisi açıldı, vatandaşlar dinlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de çöken bina için kentsel dönüşüm ofisi açıldı, vatandaşlar dinlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe'de çöken binanın hak sahipleriyle görüşerek kentsel dönüşüm ofisinin açıldığını duyurdu. Bulut, çevredeki 5 binanın tedbiren boşaltıldığını, risk analizlerinin yapıldığını ve bir yıl içinde TOKİ eliyle yaraların sarılacağını belirtti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Maltepe'de çöken binanın hak sahipleriyle yaptığı görüşmede, "Vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken binanın hak sahipleriyle görüşmesine ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Bulut açıklamasında, "Çevredeki 5 bina tedbiren boşaltıldı. Binaların risk analizi yapılıyor. Burada bütüncül bir yaklaşıma gideceğiz. Bugünden itibaren vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 439 sitede yayınlandı.
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Vatikan'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak

Vatikan'da alarm! Tarih belli oldu
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi

17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma