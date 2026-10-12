Maltepe'de çöken bina için kentsel dönüşüm ofisi açıldı, vatandaşlar dinlenecek

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Maltepe'de çöken binanın hak sahipleriyle yaptığı görüşmede, "Vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken binanın hak sahipleriyle görüşmesine ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Bulut açıklamasında, "Çevredeki 5 bina tedbiren boşaltıldı. Binaların risk analizi yapılıyor. Burada bütüncül bir yaklaşıma gideceğiz. Bugünden itibaren vatandaşımızı dinleyecek ve taleplerini alacak kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Bir yıl içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle yaralarımızı sarmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA