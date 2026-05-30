Haberler

Malta'da halk, erken genel seçimler için sandık başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malta'da yaklaşık 357 bin seçmen, 79 sandalyeli Temsilciler Meclisi için erken genel seçimlerde oy kullanıyor. İşçi Partisi üst üste dördüncü dönem iktidar hedefliyor.

Malta'da seçmenler, Malta Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini ve iktidarı belirlemek üzere bugün düzenlenen erken genel seçimlerde oy kullanıyor.

Yaklaşık 357 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Malta'da halk, 79 sandalyeli Temsilciler Meclisinin 5 yıllığına görev yapacak yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren oy kullanmaya başladı.

Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono, Başbakan ve İşçi Partisi (PL) lideri Robert Abela ve muhalefetteki Milliyetçi Parti (PN) lideri Alex Borg, oylarını sabah saatlerinde kullandı.

Ülkede oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek.

Malta'daki teamüller gereği, oy sayım işlemleri, bütün oyların Naxxar'daki sayım merkezine taşınmasının ardından yarın yapılacak.

Erken genel seçimlerden resmi olmayan ilk sonuçların yarın, resmi sonuçların 1 Haziran'da belli olması bekleniyor.

Başbakan ve PL lideri Abela, 27 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut küresel gerçeklikler ve önümüzdeki sınamalar ışığında, ülkemizin istikrarla ilerlemesi için yenilenmiş bir yetkiye ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'ya 30 Mayıs'ta genel seçimler için Meclisin feshedilmesini tavsiye edeceğim." ifadelerini kullanarak, ülkeyi erken seçime götürme kararını duyurmuştu.

İşçi Partisi, iktidarını sürdürme hedefinde

Malta'da 2013'ten bu yana iktidarda olan PL, son kamuoyu yoklamalarında da PN'nin önünde görünüyordu.

Abela liderliğinde girdiği bu erken genel seçimi kazanması halinde PL, ülkenin siyasi tarihinde ilk kez üst üste dördüncü dönemde iktidar olmayı başaracak.

PL'nin rakibi PN'nin ise Eylül 2025'teki lider değişimi sonrasında genç lider Alex Borg ile seçimde alacağı sonuç merak ediliyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Gürsel Tekin CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım

CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan İmamoğlu'nun anne babasına bayram ziyareti

Dervişoğlu’ndan bayramın son günü dikkat çeken bayramlaşma
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın