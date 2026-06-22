Tekirdağ'da 200 dekar buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 200 dekar ekili alan yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.
Haliç Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ömür Çolak