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Mali'de askeri noktalara yönelik saldırılarda silahlı gruplardan 26 kişi etkisiz hale getirildi

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Mali'nin kuzey ve orta kesimlerinde silahlı grupların askeri noktalara düzenlediği saldırılar püskürtüldü. Operasyonlarda en az 26 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 asker hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. FLA, Anefis'e yönelik saldırıyı üstlendi.

Mali'nin kuzeyi ve orta kesimindeki birçok bölgede silahlı grupların askeri noktalara saldırılar düzenlediği, bu saldırıların püskürtüldüğü ve en az 26 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, silahlı grupların, sabah saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Aguelhok, Anefis, Gao, orta kesimindeki Sevare ve Kenieroba bölgelerindeki askeri noktalara saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Mali ordusunun bu saldırıları püskürttüğü aktarılan açıklamada, başlatılan operasyonlarda en az 26 kişinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda, Mali ordusundan 1 askerin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Anefis'e saldırıları FLA üstlendi

Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) Sözcüsü Muhammed el-Mevlud Ramadan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anefis'e yönelik saldırı başlattıklarını öne sürdü.

Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile FLA unsurları, 25 Nisan'da Bamako, Kati, Kona, Mopti, Sevare, Kidal ve Gao'da eş zamanlı ortak saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Isshak Abdraman Issa
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