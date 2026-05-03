Haberler

Mali'de 25 Nisan'daki saldırılarla bağlantılı askerler gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali'de 25 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı saldırılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle aktif görevdeki ve emekli bazı askerlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Mali'de 25 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı saldırılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle aktif görevdeki ve emekli bazı askerlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Bamako Askeri Mahkemesinden yapılan açıklamada, 25 Nisan'da düzenlenen saldırılara yönelik soruşturma kapsamında son günlerde bir dizi gözaltı işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin saldırıların planlanması, koordinasyonu ve uygulanması süreçlerinde suç ortaklığı şüphesiyle soruşturulduğu kaydedildi.

Aktif görevdeki ve emekli bazı askerler ile ordudan ihraç sürecinde olan bazı isimlerin yanı sıra siyasi bağlantıları bulunan kişilerin dosyada yer aldığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili işlemlerin sürdüğü ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

Mali'de, 25 Nisan sabahı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusuna bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Türkiye'de burun kıvrılan o adam Avrupa'da tarih yazdı

Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler