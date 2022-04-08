Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi - Haberler

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Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Demirer, beraberindeki İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Örenşar köyüne geldi.

Okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen Demirer, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demirer, istedikleri meslekleri kazanmaları için kitap okumalarını tavsiye etti.

Ardından köylülerle bir araya gelen Demirer, vatandaşların taleplerini dinledi.

Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer köylülerin sorunlarını dinledi

AA / Veysel Eşin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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