Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Demirer, beraberindeki İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı

Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ve Köylere Hizmet

Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Beşçatak köyünü geldi.

Okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Demirer, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Demirer, daha sonra köylülerle bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Demirer, "Köy ziyaretlerimizin tek amacı tek ağızdan vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemek. Hep birlikte tarihi Malazgirt ilçesine sahip çıkmamız lazım.

Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize çok sahip çıkıyor. İlçemize tarihi konumu sayesinde birçok yatırım geldi." dedi.