Malatyalı depremzedeler yıkım firmaları ile mağduriyet yaşıyor

MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı evlerindeki demirbaşları ve eşyalarını çıkarmak isteyen depremzedeler, yıkımı alan firmanın engeline takıldı. Vatandaşlar, şahsi eşyalarını bile almalarına izin vermeyen hafriyat firmalarına tepki gösterdi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasarlı evlerin yıkımları sürerken, bazı vatandaşlar yıkım kararı çıkan evlerine eşyalarını almak için giremediklerini öne sürerek yıkım firmasının kendilerini engellediğini savundu.

Avukat Mehmet Özkale, Bostanbaşı Mahalllesi'nde bulunan Endülüs Vadi Konutları'na 6 Şubat depremi sonrası ağır hasar verildiğini ancak apartman sakinlerinin durumu yargıya taşıdığını söyledi. Özkale, "Malatya'da 33 bin yıkılmayı ev bekliyor ve bunun 26 bini hiç dava açmamış. Ancak dava açılan binalardan yıkımlar başlıyor" dedi.

Apartman sakinlerinin binanın ağır hasarlı raporunun mahkemece düzeltileceği umuduyla eşyalarını içeriden çıkartmadığını da ifade eden Özkale, "Bu evler yıkılmaz, belki döner diye demirbaşları sökmediler, bahçelerdeki özel eşyalar, jeneratörler ve özel eşyalar olduğu gibi duruyor. Girişe bekçi koymuşlar içeri almıyorlar, insanların özel eşyaları binanın içinde kalmış. Burada yaşayan insanlar bir deprem yaşadı ama bunlardan ayrı bir darbe yiyorlar" diye konuştu.