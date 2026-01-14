Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, Polat Mahallesi'nde küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan dolayı kapanan yolları ise ekipler, iş makineleri yardımıyla açmaya devam ediyor.