Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Doğanşehir'de etkili kar yağışı sonrası ulaşım aksamaları yaşanırken, belediye ekipleri yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, Polat Mahallesi'nde küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdürüyor.
Kardan dolayı kapanan yolları ise ekipler, iş makineleri yardımıyla açmaya devam ediyor.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel