Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde Arazi Yangını Söndürüldü
Doğanşehir'de çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel