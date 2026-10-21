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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki diğer yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil, Akçadağ Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki Ü.D, H.Ö, S.Ö. ve H.Ö, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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