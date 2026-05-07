Malatya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu; 23 gözaltı

MALATYA merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı