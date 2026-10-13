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Malatya Havalimanı eylülde 72 bin 547 yolcuyu ağırladı, uçak trafiği 436 oldu

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DHMİ açıklamasına göre Malatya Havalimanı'nı eylül ayında 72 bin 547 yolcu kullandı. İç hat yolcu trafiği 71 bin 83, dış hat yolcu trafiği 1464 olurken havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği 436, yük-kargo-posta-bagaj trafiği 672 ton oldu.

Malatya Havalimanı'nı eylül ayında 72 bin 547 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın eylül ayında iç hat yolcu trafiği 71 bin 83, dış hatlarda ise 1464 olarak kayıtlara geçti.

Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 422, dış hatlarda 14 olmak üzere toplamda 436'ya ulaştı.

Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse eylül ayında toplamda 672 ton oldu.

Kaynak: AA
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