Malatya haberleri! Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Malatya haberi: Malatya'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Malatya'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti. K.E.Ü. idaresindeki 44 EF 243 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Özalper Mahallesi Viraj Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cevat Tanışık'a (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tanışık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel AA / Volkan Kaşik Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haberleri! Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.