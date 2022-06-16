Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 14 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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