Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Karanlıkdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki toprak yığıntısına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel