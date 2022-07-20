Malatya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Malatya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Battalgazi ilçesinde Orduzu Göleti kenarında 16 Temmuz'da arkadaşlarıyla otururken silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur K'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, ve M.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç, ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Orduzu Göleti kenarında arkadaşlarıyla oturan Onur K, 16 Temmuz'da otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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