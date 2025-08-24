Malatya'da Yabancı Uyruklu Ailenin Evi Yangınla Zarar Gördü

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yabancı uyruklu ailenin kaldığı ev yandı.

Olay, 12.30 sıralarında Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Evden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA