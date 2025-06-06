Malatya'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Malatya'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi
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Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde nesli tükenme tehlikesi altında koruma altında olan yaban keçileri, dağlık alanlarda sürü halinde görüntülendi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yaban keçileri, kayısı bahçelerine kadar inip daha sonra dağlara geri döndü.

Malatya'da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendi

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki dağlık alanlarda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya'nın Akçadağ ile Doğanşehir ilçelerindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiindeki kayısı bahçelerine kadar inen ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yaban keçileri daha sonra dağların yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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