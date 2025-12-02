Veterineri tabanca ile vurup, kaçtılar

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner Furkan Demirbay (32), husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Demirbay yaralanırken, 2 şüpheli kaçtı. Olay, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; veteriner olan Furkan Demirbay (32), esnaf arkadaşını ziyarete gitti. Telefon ile konuşarak iş yeri dışına çıkan Demirbay, saat 14.45 sıralarında husumet yaşadığı 2 kişi ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Zorla arabaya bindirilmek istenilen Demirbay, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 şüpheliden birinin kullandığı tabancadan çıkan mermi ile yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demirbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel