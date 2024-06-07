Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada, kaput bölümüne gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca ve çuvallara gizlenmiş 6 bin 801 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.