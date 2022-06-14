Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Haberler

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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 13,58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Malatya Güncel Haberler

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