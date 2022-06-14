Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 13,58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. AA / Volkan Kaşik - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.