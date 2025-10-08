Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 13 kilo 215 gram kubar esrar, 140 kök Hint keneviri ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 kilo 215 gram kubar esrar, 140 kök Hint keneviri, 3 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te

Kerem Avrupa'yı salladı
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.