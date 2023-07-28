Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar ve 2 Bin 744 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti ile mücadele çerçevesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 773 gram esrar ile 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltı alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, bir zanlıya ise adli kontrol şartı uygulandı. - MALATYA