Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1 kilo 989 gram esrar ile 7,53 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1 kilo 989 gram esrar ile 7,53 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, 1 kilo 989 gram esrar, 7,53 gram metamfetamin, 1 hassas tartı ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.??????? AA / Orhan Yoldaş - Güncel Doğanşehir Malatya Güncel Haberler

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