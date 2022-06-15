Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik, "Metaversenin Geleceği ve Siber Tehditler" konulu konferans verildi. İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik, "Metaversenin Geleceği ve Siber Tehditler" konulu konferans verildi. Üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, Siber Güvenlik Topluluğu ve Siber Güvenlik Federasyonu tarafından düzenlendi. Siber Güvenlik Federasyonu Genel Sekreteri ve siber güvenlik uzmanı Vahap Eren, metaversenin geleceğine, beraberinde getireceği tehditlerle ilgili bilgiler verdi. Metaverse ile ilgili insanların birçok konuda dezenformasyona maruz kaldığını kaydeden Eren, konu hakkında vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi noktasında uyarı yaparak, tavsiyelerde bulundu. Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Eren Talha Altun da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Siber Güvenlik Federasyonu bünyesinde Malatya'da siber suçlarla mücadeleye ilişkin çalışmaların devam edeceğini kaydetti. AA / Bilal Timur - Güncel Ahmet Yesevi Metaverse Malatya Güncel Haberler

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